Ілон Маск заявив, що хворий на синдром Аспергера

Цитата

“Сьогодні я дійсно увійшов в історію як перша людина з Аспергером, яка влаштувала SNL... або, щонайменше, перший, хто це визнав”, — сказав генеральний директор Tesla під час вступного монологу шоу.

Деталі

Повідомляється, що це був перший раз, коли Маск публічно заявив про свою легку форму аутизму.

Маск також жартував над своїми неоднозначними твітами.

“Послухайте, я знаю, що іноді говорю або публікую дивні речі, але саме так працює мій мозок”, — сказав він.

“Всім, кого скривдили, я просто хочу сказати, що заново винайшов електромобілі і відправляю людей на Марс на ракетному кораблі”, — сказав засновник SpaceX.

“Ви думали, я теж буду спокійним нормальним чуваком?”

Його супроводжувала його мати, модель Мей Маск, яка також приєдналася до нього на сцені, щоб розповісти про те, яким був її син-підприємець, коли йому було 12 років.

Додамо

За даними журналу Forbes, 49-річний Маск, один з найбагатших людей в світі, має стан в 117 мільярдів доларів (96 мільярдів євро).

Що таке синдром Аспергера?

Люди з синдромом Аспергера часто одержимо зосереджені на складній темі і мають проблеми з соціальними відносинами.

Розлад названо на честь німецького лікаря Ганса Аспергера, який вперше описав його в 1944 році.

Він належить до спектру аутизму, сімейству станів, які можуть серйозно гальмувати розумовий і соціальний розвиток людини.