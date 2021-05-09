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Илон Маск заявил, что болен синдромом Аспергера

Илон Маск заявил, что болен синдромом Аспергера

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Технический миллиардер Маск объявил, будучи ведущим американского комедийного скетч-шоу “Saturday Night Live”, что у него синдром Аспергера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на выпуск SNL.

Цитата

“Сегодня я действительно вошел в историю как первый человек с Аспергером, который устроила SNL... или, по крайней мере, первый, кто это признал”, — сказал генеральный директор Tesla во время вступительного монолога шоу.

Детали

Сообщается, что это был первый раз, когда Маск публично заявил о своей легкой форме аутизма.

Маск также шутил над своими неоднозначными твитами.

“Послушайте, я знаю, что иногда говорю или публикую странные вещи, но именно так работает мой мозг”, — сказал он.

“Всем, кого обидели, я просто хочу сказать, что заново изобрел электромобили и отправляю людей на Марс на ракетном корабле”, — сказал основатель SpaceX.

“Вы думали, я тоже буду спокойным нормальным чуваком?”

Его сопровождала его мать, модель Мэй Маск, которая присоединилась к нему на сцене, чтобы рассказать о том, каким был ее сын-предприниматель, когда ему было 12 лет.

Добавим

По данным журнала Forbes, 49-летний Маск, один из самых богатых людей в мире, имеет состояние в 117 млрд долларов (96 млрд евро).

Что такое синдром Аспергера?

Люди с синдромом Аспергера часто одержимо сосредоточены на сложной теме и имеют проблемы с социальными отношениями.

Расстройство названо в честь немецкого врача Ганса Аспергера, который впервые описал его в 1944 году.

Он относится к спектра аутизма, семейству состояний, которые могут серьезно тормозить умственное и социальное развитие человека.

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