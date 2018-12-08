Ілон Маск пояснив свою незвичайну поведінку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Мільярдер Ілон Маск пояснив свою незвичайну поведінку імпульсивністю та небажанням дотримуватись певних шаблонів.Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв'ю бізнесмена для CBS News.
“Я трохи імпульсивний. Я дійсно не хочу намагатися дотримуватися певного шаблону директора компанії”, — пояснив Маск під час інтерв’ю.
Крім цього, він пояснив свою імпульсивність у веденні своєї сторінки у Twitter.
“Я використовую твітів для вираження себе. Деякі люди використовують своє волосся, я використовую Twitter”, — додає американський бізнесмен.
Щодо марихуани, яку Маск курив під час одного з підкастів, бізнесмен відповів, що не вміє курити подібне.
“Я не курю марихуану. Кожен, хто спостерігав за цим подкастом, міг сказати, що я поняття не маю, як курити марихуану або що-небудь, чесно кажучи, я нічого не курю”, — розповів Ілон Маск.
Раніше глава NASA Джим Брайденстайн провів бесіду із мільярдером Ілоном Маском у якій той обіцяв йому більше не показуватися на публіці з марихуаною чи алкоголем.