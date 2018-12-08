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Маск объяснил свое поведение

Киев • УНН

 • 12705 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Миллиардер Маск объяснил свою необычное поведение импульсивностью и нежеланием соблюдать определенные шаблонив.Про этом сообщает УНН со ссылкой на интервью бизнесмена для CBS News.

Маск объяснил свое поведение

“Я немного импульсивный. Я действительно не хочу пытаться придерживаться определенного шаблона директора компании”, — пояснил Маск во время интервью.

Кроме этого, он объяснил свою импульсивность в ведении своей странице в Twitter.

“Я использую твиттер для самовыражения. Некоторые люди используют для этого свои волосы, я использую Twitter”, — добавляет американский бизнесмен.

Касательно вопроса марихуаны, которую Маск курил во время одного из подкастов, бизнесмен ответил, что не умеет курить подобное.

“Я не курю марихуану. Каждый, кто наблюдал за этим подкастом, мог сказать, что я понятия не имею, как курить марихуану или что-нибудь, честно говоря, я ничего не курю”, — рассказал Маск.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн провел беседу с миллиардером Маск в которой тот обещал ему больше не показываться на публике с марихуаной или алкоголем.

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