IKEA виплатила 46 млн доларів батькам хлопчика, якого вбило комодом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Компанія IKEA виплатила 46 млн доларів компенсації батькам дворічного хлопчика, який загинув від падіння на нього комоду. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
"IKEA заплатить 46 млн доларів за смерть дворічного хлопчика. Шведський концерн і батьки дитини, загиблого від падіння 32-кілограмового комода, дійшли згоди про компенсацію", - йдеться у повідомленні.
Угода з IKEA було досягнуто в результаті судової тяганини, яка почалася після загибелі в місті Буена Парк, Каліфорнія дворічного Джозефа Дудека в 2017 році.
"Дитина померла від травм, отриманих від падіння комода Malm вагою 32 кілограми. Сім'я звернулася в суд, звинувативши виробника в тому, що він знав про ризики перекидання своїх меблів, але не попередив споживачів, що треба обов’язково прикріплювати комод на стіну", - йдеться у повідомленні.
За даними самої шведської компанії на літо 2016 року, тільки в Сполучених Штатах було продано більше 17 мільйонів комодів Malm.
"IKEA повідомляє про 186 відомих їй випадків перекидання цих комодів, включаючи 91 інцидент, коли постраждали діти. У 8 випадках це призвело до смерті. Відгук комодів серії Malm діє тільки на американському ринку. В інших країнах ці предмети меблів, як і раніше продаються", - йдеться у повідомленні.
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