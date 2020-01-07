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В Одесі господар під час сварки викинув гостя у семиметровий колодязь

В Одесі господар під час сварки викинув гостя у семиметровий колодязь

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. В Іванівському районі Одеси під час святкування Різдва чоловіки посварилися і господар викинув гостя у занедбаний семиметровий колодязь. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

"Правоохоронці затримали жителя Іванівського району за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень односельцю. Під час святкування Різдва у підозрюваного вдома чоловіки посварилися. Справа дійшла до бійки, в ході якої господар вкинув гостя у занедбану семиметрову криницю поряд зі своїм домоволодінням", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, свою агресивну поведінку 31-річний чоловік пояснив почуттям образи, що виникло нібито через нецензурну лайку, яку почув від знайомого у свій бік.

"29-річного потерпілого негайно дістали з колодязя та доправили до лікарні, але за кілька годин від отриманої черепно-мозкової травми він помер. Підозрюваного поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, в одному з гуртожитків у Одесі під час побутового конфлікту стався вибух гранати, в результаті якого постраждали троє людей.

Українські Національні Новини

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