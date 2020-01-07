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В Одессе хозяин во время ссоры выбросил гостя в семиметровый колодец

В Одессе хозяин во время ссоры выбросил гостя в семиметровый колодец

Киев  •  УНН

 • 18004 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. В Ивановском районе Одессы во время празднования Рождества мужчины поссорились и хозяин выбросил гостя в заброшенный семиметровый колодец. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

"Правоохранители задержали жителя Ивановского района по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений односельчанину. Во время празднования Рождества у подозреваемого дома мужчины поссорились. Дело дошло до драки, в ходе которой хозяин бросил гостя в заброшенную семиметровую колодец рядом со своим домовладением", - говорится в сообщении .

По информации полиции, свое агрессивное поведение 31-летний мужчина объяснил чувством обиды, возникшее якобы из-за нецензурной брани, которую услышал от знакомого в свою сторону.

"29-летнего пострадавшего немедленно достали из колодца и доставили в больницу, но через несколько часов от полученной черепно-мозговой травмы он скончался. Подозреваемый полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Ведется следствие.

Напомним, в одном из общежитий в Одессе во время бытового конфликта произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали три человека.

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