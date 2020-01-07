IKEA выплатила 46 млн долларов родителям мальчика, которого убило комодом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Компания IKEA выплатила 46 млн долларов компенсации родителям двухлетнего мальчика, который погиб от падения на него комода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"IKEA заплатит 46 млн долларов за смерть двухлетнего мальчика. Шведский концерн и родители ребенка, погибшего от падения 32-килограммового комода, пришли к соглашению о компенсации", - говорится в сообщении.
Соглашение с IKEA было достигнуто в результате судебной тяжбы, которая началась после гибели в городе Буэна Парк, Калифорния двухлетнего Джозефа Дудека в 2017 году.
"Ребенок умер от травм, полученных от падения комода Malm весом 32 килограмма. Семья обратилась в суд, обвинив производителя в том, что он знал о рисках опрокидывания своей мебели, но не предупредил потребителей, надо обязательно прикреплять комод на стену ", - говорится в сообщении.
По данным самой шведской компании на лето 2016 года, только в Соединенных Штатах было продано более 17 миллионов комодов Malm.
"IKEA сообщает о 186 известных ей случаев опрокидывания этих комодов, включая 91 инцидент, когда пострадали дети. В 8 случаях это привело к смерти. Отзыв комодов серии Malm действует только на американском рынке. В других странах эти предметы мебели, по-прежнему продаются" , - говорится в сообщении.
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