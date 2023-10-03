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Ігнат про ймовірність атак з білорусі: немає ілюзій, що щось там не відбудеться

Ігнат про ймовірність атак з білорусі: немає ілюзій, що щось там не відбудеться

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. В України немає жодних ілюзій щодо білорусі. росія там тримає ЗРК, «Іскандери», авіацію, тому українська сторона має робити висновки. Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи ймовірність атак з білорусі, передає кореспондент УНН.

Цитата

На запитання, чи можна говорити, що є якась гарантія у тому, що з білорусі наразі Україну не атакуватимуть, принаймні з неба, Ігнат відповів: «Сьогодні у нас угрупування військ розгортається теж на північних наших кордонах, посилюється там ППО, посилюється загородження різних типів. Очікувати (від білорусі – ред.) можна,що завгодно. Ми не маємо жодних ілюзій, що щось там не відбудеться. росія там тримає ЗРК, «Іскандери», авіацію, тому маємо робити висновки».

Він нагадав, що протяжність лінії фронту на сьогодні понад 2 тис. кілометрів.

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«Протяжність лінії фронту на сьогодні велика, понад 2 тис. кілометрів, враховуючи Придністров'я та білорусь, росію, лінію бойового зіткнення та морські кордони. Це все лінія фронту, і з цієї лінії фронту може прилетіти», - сказав Ігнат.

Доповнення

білоруський диктатор олександр лукашенко доручив розпочати сьогодні перевірку бойової готовності збройних сил білорусі.

Раніше Ігнат повідомляв, що росія використовує повітряний простір білорусі активно з початку повномасштабного вторгнення.

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