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У білорусі почали перевірку бойової готовності армії: що відомо

У білорусі почали перевірку бойової готовності армії: що відомо

Київ • УНН

 • 785849 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. білоруський диктатор олександр лукашенко доручив розпочати сьогодні перевірку бойової готовності збройних сил білорусі. Про це повідомили в міноборони білорусі, інформує УНН.

Цитата

«Перевірка має комплексний характер і дасть змогу визначити готовність військових частин і підрозділів виконувати завдання за призначенням. Війська в найкоротші терміни здійснять марші в призначені райони, з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, військову та спеціальну техніку буде перевірено контрольними пробігами, зокрема пересіченою місцевістю.

Під час перевірки військова техніка та особовий склад будуть пересуватися дорогами загального користування в мінській і вітебській областях.

Також під час перевірки планують залучити авіацію.

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