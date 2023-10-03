У білорусі почали перевірку бойової готовності армії: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. білоруський диктатор олександр лукашенко доручив розпочати сьогодні перевірку бойової готовності збройних сил білорусі. Про це повідомили в міноборони білорусі, інформує УНН.
Цитата
«Перевірка має комплексний характер і дасть змогу визначити готовність військових частин і підрозділів виконувати завдання за призначенням. Війська в найкоротші терміни здійснять марші в призначені райони, з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, військову та спеціальну техніку буде перевірено контрольними пробігами, зокрема пересіченою місцевістю.
Під час перевірки військова техніка та особовий склад будуть пересуватися дорогами загального користування в мінській і вітебській областях.
Також під час перевірки планують залучити авіацію.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: лукашенко заборонив білорусам використовувати і зберігати безпілотники