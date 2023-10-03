В беларуси начали проверку боевой готовности армии: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. белорусский диктатор александр лукашенко поручил начать сегодня проверку боевой готовности вооруженных сил беларуси. Об этом сообщили в минобороны беларуси, информирует УНН.
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«Проверка имеет комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по назначению. Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки», - говорится в сообщении.
Также отмечается, военную и специальную технику будет проверено контрольными пробегами, в частности пересеченной местностью.
Во время проверки военная техника и личный состав будут передвигаться по дорогам общего пользования в минской и витебской областях.
Также во время проверки планируют привлечь авиацию.
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