Игнат о вероятности атак из беларуси: нет иллюзий, что что-то там не произойдет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. У Украины нет никаких иллюзий относительно беларуси. россия там держит ЗРК, «Искандеры», авиацию, поэтому украинская сторона должна делать выводы. Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя вероятность атак из беларуси, передает корреспондент УНН.
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На вопрос, можно ли говорить, что есть какая-то гарантия в том, что из беларуси сейчас Украину не будут атаковать, по крайней мере с неба, Игнат ответил: «Сегодня у нас группировка войск разворачивается тоже на северных наших границах, усиливается там ПВО, усиливается заграждение различных типов. Ожидать (от беларуси – ред.) можно, что угодно. Мы не имеем никаких иллюзий, что что-то там не произойдет. россия там держит ЗРК, «Искандеры», авиацию, поэтому должны делать выводы».
Он напомнил, что протяженность линии фронта на сегодня более 2 тыс. километров.
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«Протяженность линии фронта на сегодня большая, более 2 тыс. километров, учитывая Приднестровье и беларусь, россию, линию боевого соприкосновения и морские границы. Это все линия фронта, и с этой линии фронта может прилететь», - сказал Игнат.
Дополнение
белорусский диктатор александр лукашенко поручил начать сегодня проверку боевой готовности вооруженных сил беларуси.
Ранее Игнат сообщал, что россия использует воздушное пространство беларуси активно с начала полномасштабного вторжения.