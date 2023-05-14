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Ігнат про масові авіакатастрофи у брянській області: до падіння повітряних суден причетна рф

Ігнат про масові авіакатастрофи у брянській області: до падіння повітряних суден причетна рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Протягом доби росія втратила у брянській області п'ять повітряних суден. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, зазначивши, що до масових авіакатастроф причетна сама росія, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Росіяни вже все прокоментували, визнали…Перефразую просто, що відбувалося. Задіювалися вертольоти, ударна авіаційна група здійснювала атаку України з Брянської області. Вони це роблять щодня. Здійснювали удари керованими авіабомбами. Там вже мова про третій гелікоптер йде, тому п'ять загалом, мабуть, нарвалися на якісь неприємності»,- сказав Ігнат.

Він зазначив, що до масових авіакатастроф причетна сама росія.

Доповнення

13 травня у брянській області рф впали вертоліт Мі-8 та винищувач Су-34.

У російських телеграм-каналах також з'явилася інформація про ще один Су, що міг впасти у брянській області рф.

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