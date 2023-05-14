Игнат о массовых авиакатастрофах в брянской области: к падению воздушных судов причастна рф
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В течение суток россия потеряла в брянской области пять воздушных судов. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, отметив, что к массовым авиакатастрофам причастна сама россия, передает корреспондент УНН.
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«Россияне уже всё прокомментировали, признали… Перефразирую просто, что происходило. Задействовались вертолеты, ударная авиационная группа осуществляла атаку Украины из Брянской области. Они это делают ежедневно. Осуществляли удары управляемыми авиабомбами. Там уже речь о третьем вертолете идет, поэтому пять в общем, видимо, нарвались на какие-то неприятности», - сказал Игнат.
Он отметил, что к массовым авиакатастрофам причастна сама россия.
Дополнение
13 мая в брянской области рф упали вертолет Ми-8 и истребитель Су-34.
В российских телеграм-каналах также появилась информация о еще одном Су, который мог упасть в брянской области рф.