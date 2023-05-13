У рф повідомляють, що у брянській області міг впасти ще один літак
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У російських телеграм-каналах з'явилася інформація про ще один Су, що міг впасти у брянській області рф. Baza пише, що ці дані перевіряють спецслужби, передає УНН.
Деталі
"Спецслужби перевіряють інформацію про ще один літак, що впав у стародубському районі брянської області", - ідеться у повідомленні.
Телеграм-канал Mash також повідомляє, що "екіпаж Су-34, який упав у селі істрівка під стародубом, загинув". "Пілот та штурман не змогли катапультуватися. Їхні тіла вже виявлені, місце падіння оточене", - сказано у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У брянській області рф впали вертоліт Мі-8 та винищувач Су-34: що пишуть росЗМІ