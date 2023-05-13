В рф сообщают, что в брянской области мог упасть еще один самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В российских телеграмм-каналах появилась информация о еще одном Су, который мог упасть в брянской области рф. Baza пишет, что эти данные проверяют спецслужбы, передает УНН.
Детали
"Спецслужбы проверяют информацию о еще одном самолете, упавшем в стародубском районе брянской области", - говорится в сообщении.
Телеграм-канал Mash также сообщает, что "экипаж Су-34, который упал в селе истровка под Стародубом, погиб". "Пилот и штурман не смогли катапультироваться, их тела уже обнаружены, место падения оцеплено", - сказано в сообщении.
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