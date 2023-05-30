Ігнат про часті ракетні атаки росіян: триває тероризм на виснаження нашої протиповітряної оборони

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«По-перше – ворог хоче посіяти паніку, тероризуючи населення України в серці столиці, де багато ЗМІ, іноземних зокрема. По-друге – показати свої наміри агресивні, що вони не збираються відступати. Їхні наміри нам зрозумілі: вони хочуть, щоб українці прийняли їхні умови «мирного плану», цей «мирний план» - це повна окупація України та знищення нашої держави. Тому тероризм триває, вони виснажують нашу протиповітряну оборону. Постійні атаки дронів, вже рекордна кількість для Києва 39 за раз, на це все необхідно витрачати боєкомплекти і це виснажує нашу протиповітряну оборону, але виходу іншого немає, нам потрібно збивати дрони. І ще одна мета – знищення певних обєктів, десь вони таки влучають, бо все ж не на 100% знищуються крилаті ракети й дрони», - заявив Ігнат.

Нагадаємо

Нічна повітряна атака на Київ стала 17-ю від початку місяця, попередньо була здійснена виключно баражуючими боєприпасами «Shahed».

Напад був масований, з різних напрямків, в кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години.

За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників рашистів. (Остаточні дані - у звітах Генштабу і Повітряних Сил).

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