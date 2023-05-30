Игнат о частых ракетных атаках россиян: продолжается терроризм на истощение нашей противовоздушной обороны

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«Во-первых – враг хочет посеять панику, терроризируя население Украины в сердце столицы, где много СМИ, иностранных в частности. Во-вторых – показать свои намерения агрессивные, что они не собираются отступать. Их намерения нам понятны: они хотят, чтобы украинцы приняли их условия «мирного плана», этот «мирный план» - это полная оккупация Украины и уничтожение нашего государства. Поэтому терроризм продолжается, они истощают нашу противовоздушную оборону. Постоянные атаки дронов, уже рекордное количество для Киева 39 за раз, на это все необходимо тратить боекомплекты и это истощает нашу противовоздушную оборону, но выхода другого нет, нам нужно сбивать дроны. И еще одна цель – уничтожение определенных объектов, где-то они все же попадают, потому что все же не на 100% уничтожаются крылатые ракеты и дроны», - заявил Игнат.

Напомним

Ночная воздушная атака на Киев стала 17-й с начала месяца, предварительно была осуществлена исключительно барражирующими боеприпасами «Shahed».

Нападение было массированное, с разных направлений, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась почти 3 часа.

По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников рашистов. (Окончательные данные - в отчетах Генштаба и Воздушных Сил).

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