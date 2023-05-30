Нічна атака рф на Київ: у ДСНС показали ліквідацію наслідків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій показали ліквідацію наслідків нічної атаки дронами російських військ на Київ. Світлини оприлюднив голова ДСНС Сергій Крук у Facebook, пише УНН.
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"Вісімнадцята масована атака терористів за травень на Київ! Рятувальники тримають свій фронт. Лише за ніч до ліквідації наслідків було залучено 152 особи та понад 30 одиниць техніки" - написав Крук.
Доповнення
Під час нічної атаки російських військ знищено у небі над Україною 29 із 31 запущеного ударного дрона типу Shahed.