Нічна атака рф на Київ: у ДСНС показали ліквідацію наслідків

Цитата

"Вісімнадцята масована атака терористів за травень на Київ! Рятувальники тримають свій фронт. Лише за ніч до ліквідації наслідків було залучено 152 особи та понад 30 одиниць техніки" - написав Крук.

Доповнення

Під час нічної атаки російських військ знищено у небі над Україною 29 із 31 запущеного ударного дрона типу Shahed.