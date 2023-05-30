Ночная атака рф на Киев: в ГСЧС показали ликвидацию последствий

Цитата

"Восемнадцатая массированная атака террористов за май на Киев! Спасатели держат свой фронт. Только за ночь к ликвидации последствий было привлечено 152 человека и более 30 единиц техники" - написал Крук.

Дополнение

Во время ночной атаки российских войск уничтожено в небе над Украиной 29 из 31 запущенного ударного дрона типа Shahed.