Ночная атака рф на Киев: в ГСЧС показали ликвидацию последствий
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям показали ликвидацию последствий ночной атаки дронами российских войск на Киев. Фотографии обнародовал глава ГСЧС Сергей Крук в Facebook, пишет УНН.
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"Восемнадцатая массированная атака террористов за май на Киев! Спасатели держат свой фронт. Только за ночь к ликвидации последствий было привлечено 152 человека и более 30 единиц техники" - написал Крук.
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Во время ночной атаки российских войск уничтожено в небе над Украиной 29 из 31 запущенного ударного дрона типа Shahed.