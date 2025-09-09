Частка інвестгрупи ICU на ринку НПФ досягла 19% за розміром активів в управлінні

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Ексклюзив
07:55 • 27275 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
07:10 • 40277 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 36916 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 23943 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 22330 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 24431 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 36977 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 50398 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28665 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 49770 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.6м/с
43%
753мм
Популярнi новини
У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисникаPhoto9 вересня, 01:19 • 24701 перегляди
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура9 вересня, 01:55 • 26364 перегляди
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС9 вересня, 02:16 • 23019 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 22426 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 15671 перегляди
Публікації
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 22592 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:10 • 40270 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
07:01 • 36909 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 50396 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 42233 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Харків
Одеса
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 15805 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 25814 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 25021 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 93897 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 51308 перегляди
Актуальне
Financial Times
Truth Social
Tesla Model Y
Лікарські засоби
MIM-104 Patriot

Частка інвестгрупи ICU на ринку НПФ досягла 19% за розміром активів в управлінні

Київ • УНН

 • 52 перегляди

До 20-річчя недержавного пенсійного забезпечення в Україні інвестгрупа ICU представила результати роботи НПФ, які перебувають під її управлінням.

Частка інвестгрупи ICU на ринку НПФ досягла 19% за розміром активів в управлінні

Ринок НПФ в Україні

Станом на 30 червня 2025 року:

  • активи всіх недержавних пенсійних фондів становлять 6,2 млрд грн;
    • учасниками є понад 887 тис. громадян, із яких 92 тис. вже отримали або продовжують отримувати виплати;
      • загальна сума пенсійних внесків — 3,5 млрд грн,
        • пенсійних виплат — 2 млрд грн,
          • інвестиційний дохід усіх фондів — понад 5,3 млрд грн.

            (Дані НКЦПФР: звіт за II кв. 2025 р.)

            Результати ICU

            • Активи 6 НПФ під управлінням ICU становлять 1,17 млрд грн, що на 103 млн грн (+10%) більше, ніж на початку 2025 року.
              • Кількість учасників цих фондів перевищує 124 тис. осіб.
                • КУА ICU також адмініструє 5 НПФ із майже 81 тис. учасників.
                  • Частка ICU на ринку досягла 19% за розміром активів з урахуванням НПФ НБУ або 32% без його врахування.

                    Лідерські позиції фондів під управлінням ICU

                    За обсягом активів до десятки найбільших НПФ України входять:

                    • «Укрексімбанк» — 4 місце,
                      • «Династія» — 5 місце,
                        • «Емерит-Україна» — 6 місце.

                          За відносним приростом активів у 2025 році:

                          • «Турбота» — 1 місце,
                            • «Династія» — 3 місце.

                              Дохідність для учасників

                              Всі 6 НПФ від початку управління ICU забезпечили чисту дохідність, що перевищує зростання офіційного курсу гривні до долара США, а результати 5 фондів обганяють і інфляцію. Це гарантує учасникам збереження купівельної спроможності, надійність і захищеність пенсійних заощаджень.

                              "Наш досвід доводить: пенсійні накопичення можуть залишатися надійними й прибутковими навіть в умовах нерозвинутого фондового ринку, фінансових криз та обмеженого кола фінансових інструментів", — зазначив Григорій Овчаренко, директор з управління локальними активами інвестгрупи ICU.

                              Довідка

                              Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними та фінтех-інвестиціями. Географія інтересів групи – ринки, що розвиваються.

                              Понад 15 років поспіль ICU є найбільшим брокером в Україні з торгівлі державними облігаціями. Група також є лідером на ринку управління активами та пенсійними заощадженнями.

                              Лілія Подоляк

                              ЕкономікаФінанси
                              Григорій Овчаренко
                              Україна