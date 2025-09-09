ICU увеличила долю на рынке негосударственных пенсионных фондов до 19%
Киев • УНН
Инвестгруппа ICU объявила результаты работы негосударственных пенсионных фондов под ее управлением. Активы 6 НПФ под управлением ICU выросли на 10% с начала года, достигнув 1,17 млрд грн.
Доля инвестгруппы ICU на рынке НПФ достигла 19% по размеру активов в управлении
К 20-летию негосударственного пенсионного обеспечения в Украине инвестгруппа ICU представила результаты работы НПФ, находящихся под ее управлением.
Рынок НПФ в Украине
По состоянию на 30 июня 2025 года:
- активы
всех негосударственных пенсионных фондов составляют 6,2 млрд грн;
- участниками
являются более 887 тыс. граждан, из которых 92 тыс. уже получили или продолжают
получать выплаты;
- общая
сумма пенсионных взносов — 3,5 млрд грн,
- пенсионных
выплат — 2 млрд грн,
- инвестиционный
доход всех фондов — более 5,3 млрд грн.
(Данные НКЦБФР: отчет за II кв. 2025 г.)
Результаты ICU
- Активы 6
НПФ под управлением ICU составляют 1,17 млрд грн, что на 103 млн грн (+10%)
больше, чем в начале 2025 года.
- Количество
участников этих фондов превышает 124 тыс. человек.
- КУА ICU
также администрирует 5 НПФ с почти 81 тыс. участников.
- Доля
ICU на рынке достигла 19% по размеру активов с учетом НПФ НБУ или 32%
без его учета.
Лидерские позиции фондов под управлением ICU
По объему активов в десятку крупнейших НПФ Украины входят:
- «Укрэксимбанк»
— 4 место,
- «Династия»
— 5 место,
- «Эмерит-Украина»
— 6 место.
По относительному приросту активов в 2025 году:
- «Забота»
— 1 место,
- «Династия»
— 3 место.
Доходность для участников
Все 6 НПФ с начала управления ICU обеспечили чистую доходность, превышающую рост официального курса гривны к доллару США, а результаты 5 фондов обгоняют и инфляцию. Это гарантирует участникам сохранение покупательной способности, надежность и защищенность пенсионных сбережений.
"Наш опыт доказывает: пенсионные накопления могут оставаться надежными и прибыльными даже в условиях неразвитого фондового рынка, финансовых кризисов и ограниченного круга финансовых инструментов", — отметил Григорий Овчаренко, директор по управлению локальными активами инвестгруппы ICU.
Справка.
Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимающаяся венчурными и финтех-инвестициями. География интересов группы – развивающиеся рынки.
Более 15 лет подряд ICU является крупнейшим брокером в Украине по торговле государственными облигациями. Группа также является лидером на рынке управления активами и пенсионными сбережениями.