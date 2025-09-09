$41.250.03
48.380.22
Эксклюзив
07:55 • 27678 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
07:10 • 41556 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 37978 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 24569 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 22870 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 24758 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 37266 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 50907 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28727 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 49894 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
ICU увеличила долю на рынке негосударственных пенсионных фондов до 19%

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Инвестгруппа ICU объявила результаты работы негосударственных пенсионных фондов под ее управлением. Активы 6 НПФ под управлением ICU выросли на 10% с начала года, достигнув 1,17 млрд грн.

ICU увеличила долю на рынке негосударственных пенсионных фондов до 19%

Доля инвестгруппы ICU на рынке НПФ достигла 19% по размеру активов в управлении

 

К 20-летию негосударственного пенсионного обеспечения в Украине инвестгруппа ICU представила результаты работы НПФ, находящихся под ее управлением.

 

Рынок НПФ в Украине

 

По состоянию на 30 июня 2025 года:

  • активы всех негосударственных пенсионных фондов составляют 6,2 млрд грн;
    • участниками являются более 887 тыс. граждан, из которых 92 тыс. уже получили или продолжают получать выплаты;
      • общая сумма пенсионных взносов — 3,5 млрд грн,
        • пенсионных выплат — 2 млрд грн,
          • инвестиционный доход всех фондов — более 5,3 млрд грн.

            (Данные НКЦБФР: отчет за II кв. 2025 г.)

             

            Результаты ICU

             

            • Активы 6 НПФ под управлением ICU составляют 1,17 млрд грн, что на 103 млн грн (+10%) больше, чем в начале 2025 года.
              • Количество участников этих фондов превышает 124 тыс. человек.
                • КУА ICU также администрирует 5 НПФ с почти 81 тыс. участников.
                  • Доля ICU на рынке достигла 19% по размеру активов с учетом НПФ НБУ или 32% без его учета.

                     

                    Лидерские позиции фондов под управлением ICU

                     

                    По объему активов в десятку крупнейших НПФ Украины входят:

                    • «Укрэксимбанк» — 4 место,
                      • «Династия» — 5 место,
                        • «Эмерит-Украина» — 6 место.

                           

                          По относительному приросту активов в 2025 году:

                          • «Забота» — 1 место,
                            • «Династия» — 3 место.

                               

                              Доходность для участников

                               

                              Все 6 НПФ с начала управления ICU обеспечили чистую доходность, превышающую рост официального курса гривны к доллару США, а результаты 5 фондов обгоняют и инфляцию. Это гарантирует участникам сохранение покупательной способности, надежность и защищенность пенсионных сбережений.

                               

                               

                               

                              "Наш опыт доказывает: пенсионные накопления могут оставаться надежными и прибыльными даже в условиях неразвитого фондового рынка, финансовых кризисов и ограниченного круга финансовых инструментов", — отметил Григорий Овчаренко, директор по управлению локальными активами инвестгруппы ICU.

                               

                              Справка.

                               

                              Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимающаяся венчурными и финтех-инвестициями. География интересов группы – развивающиеся рынки.

                               

                              Более 15 лет подряд ICU является крупнейшим брокером в Украине по торговле государственными облигациями. Группа также является лидером на рынке управления активами и пенсионными сбережениями.

                              Лилия Подоляк

                              ЭкономикаФинансы
                              Григорий Овчаренко
                              Украина