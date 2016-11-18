IAAF визнав, що 7 українських легкоатлетів не вживали допінг
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. З Міжнародної федерації легкоатлетичних асоціацій (IAAF) до офісу ФЛАУ надійшов лист, в якому повідомляється про зняття обвинувачень у вживанні допінгу українських легкоатлетів, передає УНН з посиланням на ФЛАУ.
Всесвітня антидопінгова Агенція (WADA) ретельно проаналізувала дані, отримані після виявлення в допінг-пробах українських легкоатлетів Марії Рємєнь, Наталії Лупу, Анжеліки Шевченко, Наталії Пигиди, Станіслава Маслова, Андрія Аліксійчука та Назара Коваленка залишків забороненої з 1 січня 2016 року речовини мельдонію, і дійшла висновку, що дана речовина потрапила в організм атлетів до 2016 року.
У зв’язку з цим за рекомендацією IAAF Виконком ФЛАУ ухвалив рішення визнати усіх цих атлетів невинними у порушенні антидопінгових правил IAAF, провадження проти них повністю припинені, розслідування скасовані.
Додамо, що дані легкоатлети мають право брати участь в будь-яких легкоатлетичних змаганнях.