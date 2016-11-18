IAAF признал, что 7 украинских легкоатлетов не употребляли допинг
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Из Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) в офис ФЛАУ поступило письмо, в котором сообщается о снятии обвинений в употреблении допинга с украинских легкоатлетов, передает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Всемирное антидопинговое Агентство (WADA) тщательно проанализировала данные, полученные после обнаружения в допинг-пробах украинских легкоатлетов Марии Ремень, Натальи Лупу, Анжелики Шевченко, Натальи Пигиды, Станислава Маслова, Андрея Аликсийчука и Назара Коваленко остатков запрещенного с 1 января 2016 года вещества мельдонию, и пришла к выводу, что данное вещество попало в организм спортсменов до 2016 года.
В связи с этим по рекомендации IAAF Исполком ФЛАУ принял решение признать всех этих атлетов невиновными в нарушении антидопинговых правил IAAF, производства против них полностью прекращены, расследование отменены.
Добавим, что данные легкоатлеты имеют право участвовать в любых легкоатлетических соревнованиях.