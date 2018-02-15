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І знову АЧС: нові спалахи ще у двох областях України

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Чергові випадки спалахів африканської чуми свиней (АЧС) зафіксовано у Чернівецькій та Хмельницькій областях. Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби, передає УНН.

Зазначається, що АЧС на Буковині була зареєстрована в господарстві приватного підприємця в селі Молодія Глибоцького району.

“Крім того, відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, в особистому підсобному господарстві гр. Тімуса Л.Ф. (с.Почапинці, Чемеровецький район, Чернівецька область) було зареєстровано захворювання та загибель свиней”, — повідомили у Держпродспоживслужбі.

Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.

“В осередках захворювання вживають заходів із локалізації та недопущення поширення збудника АЧС,” — додали у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, що в Україні скорочується поголів’я свиней. Пов’язано це з епідемією АЧС, яку вже третій рік поспіль уповноважені контролюючі органи країни не в змозі локалізувати і подолати.

У ФАО тим часом заявили, що з’ясувати ступінь поширення африканської чуми у нас неможливо через обмежений потенціал офіційних українських ветслужб швидко виявляти і підтверджувати захворювання.

Цього року КМУ виділив на боротьбу з АЧС сотні мільйонів. І це незважаючи на те, що в попередні роки Держпродспоживслужба дуже неефективно використала бюджетні кошти.

Як повідомив нардеп С.Тригубенко, відомство протягом 2016-2017 років витратило понад 3 млн грн недоцільно.

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