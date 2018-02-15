И снова АЧС: новые вспышки еще в двух областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Очередные случаи вспышек африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в Черновицкой и Хмельницкой областях. Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы, передает УНН.
Отмечается, что АЧС на Буковине была зарегистрирована в хозяйстве частного предпринимателя в селе Молодия Глубокского района.
"Кроме того, согласно информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области, в личном подсобном хозяйстве гр. Тимуса Л.Ф. (с.Почапинци, Чемеровецкий район, Черновицкая область) было зарегистрировано заболевание и гибель свиней", - сообщили в Госпродпотребслужбе.
Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.
"В очагах заболевания принимают меры по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС", - добавили в Госпродпотребслужбе.
Напомним, что в Украине сокращается поголовье свиней. Связано это с эпидемией АЧС, которую уже третий год подряд уполномоченные контролирующие органы страны не в состоянии локализовать и преодолеть.
В ФАО тем временем заявили, что выяснить степень распространения африканской чумы у нас невозможно из-за ограниченного потенциала официальных украинских ветслужб быстро выявлять и подтверждать заболевания.
В этом году КМУ выделил на борьбу с АЧС сотни миллионов. И это несмотря на то, что в предыдущие годы Госпродпотребслужба очень неэффективно использовала бюджетные средства.
Как сообщил нардеп С.Тригубенко, ведомство в течение 2016-2017 годов потратило более 3 млн грн нецелесообразно.