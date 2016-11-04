І.Насалик: 560 тис. тонн вугілля зафрахтовано за межами зони АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На сьогоднішній день зафрахтовано понад 560 тисяч тонн вугілля за межами зони АТО. Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день зафрахтовано більше 560 тис. тонн антрацитової групи, яка поставляється з альтернативних джерел... Вчора прийшов транспорт - 77 тисяч тонн, яку поставив ДТЕК", - зазначив він.
І.Насалик також зазначив, що уряд вживає заходів для скорочення залежності від постачання вугілля антрацитової групи. За його словами, на Зміївській ТЕЦ збираються запустити роботу низки блоків на вугіллі газової групи.