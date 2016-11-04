И.Насалик: 560 тыс. тонн угля зафрахтовано за пределами зоны АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. На сегодняшний день зафрахтовано более 560 тыс. тонн угля за пределами зоны АТО. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день зафрахтовано более 560 тыс. тонн антрацитовой группы, которая поставляется из альтернативных источников ... Вчера пришел транспорт - 77 тыс. тонн, которые поставил ДТЭК", - отметил он.
И.Насалик также отметил, что правительство принимает меры для сокращения зависимости от поставок угля антрацитовой группы. По его словам, на Змиевской ТЭЦ собираются запустить работу ряда блоков на угле газовой группы.