И.Насалик: 560 тыс. тонн угля зафрахтовано за пределами зоны АТО

"На сегодняшний день зафрахтовано более 560 тыс. тонн антрацитовой группы, которая поставляется из альтернативных источников ... Вчера пришел транспорт - 77 тыс. тонн, которые поставил ДТЭК", - отметил он.

И.Насалик также отметил, что правительство принимает меры для сокращения зависимости от поставок угля антрацитовой группы. По его словам, на Змиевской ТЭЦ собираются запустить работу ряда блоков на угле газовой группы.