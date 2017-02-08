І.Геращенко закликала депутатів посилити роботу з визволення заручників

“Сьогодні відзначає свій день народження політв’язень Кремля Роман Сущенко. Давайте привітаємо його з днем народження. Він зараз бореться в Лефортово за Україну своєї мужністю і своєю позицією”, – з цього розпочала виступ І.Геращенко.

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Вона додала, що Р.Сущенка, як і інших в’язнів Кремля, затримали за "надуманим приводом" - звинувачення у шпіонажі.

"Так само за надуманим приводом – звинувачення в тероризмі – затримали Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Їх не віддають Україні під приводом того, що начебто вони громадяни РФ. Ми ж знаємо, що вони українці, з українськими паспортами… Сьогодні РФ утримує щонайменше 10 політв’язнів і в особливому кейсі знаходяться більше 30 кримських татар, які так само стали в’язнями Кремля і якими Росія шантажує Україну і світ. Так само на окупованих територіях знаходиться 109 заручників. І ключі для їхнього звільнення знаходяться у Путіна”, – підкреслила політик.

“Ми маємо боротися за звільнення кожного з них. І для цього повинні посилювати тиск на Росію , в тому числі, і при залученні дипломатичного корпусу, при координації зусиль з СБУ і через посилення тиску всього світу. Але наразі, я хочу звернутися до колег – кожен з нас може зробити свій вклад … Для родин заручників дуже важливо підтримка – як матеріальна, так і моральна. Ми маємо приділяти їм особливу увагу. Саме до цього я хочу вас всіх закликати”, – наголосила І.Геращенко.