И.Геращенко призвала депутатов усилить работу по освобождению заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Украина должна усилить работу по освобождению украинских заложников, находящихся как на территории России, так и на оккупированных территориях. К этому сегодня во время заседания Верховной Рады призвала Первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.
"Сегодня отмечает свой день рождения политзаключенный Кремля Роман Сущенко. Давайте поздравим его с днем рождения. Он сейчас борется в Лефортово за Украину своим мужеством и своей позицией", - с этого начала выступление И.Геращенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работа по освобождению Р.Сущенко ведется на всех уровнях - И.Геращенко
Она добавила, что Р.Сущенко, как и других узников Кремля, задержали под "надуманным предлогом" - обвинение в шпионаже.
"Так же под надуманным предлогом - обвинение в терроризме - задержали Олега Сенцова и Александра Кольченко. Их не отдают Украине под предлогом того, что якобы они граждане РФ. Мы же знаем, что они украинцы, с украинскими паспортами... Сегодня РФ удерживает не менее 10 политических узников и в особом кейсе находятся более 30 крымских татар, которые так же стали узниками Кремля и которыми Россия шантажирует Украину и мир. Так же на оккупированных территориях находится 109 заложников. И ключи для их освобождения находятся у Путина", - подчеркнула политик.
"Мы должны бороться за освобождение каждого из них. И для этого должны усиливать давление на Россию, в том числе, и привлекая дипломатический корпус, при координации усилий с СБУ и усилений давления всего мира. Но пока, я хочу обратиться к коллегам - каждый из нас может внести свой вклад... Для семей заложников очень важна поддержка - как материальная, так и моральная. Мы должны уделять им особое внимание. Именно к этому я хочу вас всех призвать", - отметила И.Геращенко.