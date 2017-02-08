И.Геращенко призвала депутатов усилить работу по освобождению заложников

"Сегодня отмечает свой день рождения политзаключенный Кремля Роман Сущенко. Давайте поздравим его с днем ​​рождения. Он сейчас борется в Лефортово за Украину своим мужеством и своей позицией", - с этого начала выступление И.Геращенко.

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Она добавила, что Р.Сущенко, как и других узников Кремля, задержали под "надуманным предлогом" - обвинение в шпионаже.

"Так же под надуманным предлогом - обвинение в терроризме - задержали Олега Сенцова и Александра Кольченко. Их не отдают Украине под предлогом того, что якобы они граждане РФ. Мы же знаем, что они украинцы, с украинскими паспортами... Сегодня РФ удерживает не менее 10 политических узников и в особом кейсе находятся более 30 крымских татар, которые так же стали узниками Кремля и которыми Россия шантажирует Украину и мир. Так же на оккупированных территориях находится 109 заложников. И ключи для их освобождения находятся у Путина", - подчеркнула политик.

"Мы должны бороться за освобождение каждого из них. И для этого должны усиливать давление на Россию, в том числе, и привлекая дипломатический корпус, при координации усилий с СБУ и усилений давления всего мира. Но пока, я хочу обратиться к коллегам - каждый из нас может внести свой вклад... Для семей заложников очень важна поддержка - как материальная, так и моральная. Мы должны уделять им особое внимание. Именно к этому я хочу вас всех призвать", - отметила И.Геращенко.