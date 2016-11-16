І.Геращенко: влада має працювати з 76 країнами, які утрималися стосовно резолюції ООН щодо Криму

“Усі резолюції в ООН, які стосуються порушення прав людини, проходять непросто. Тому важливо, що серед співавторів резолюції, ініційованої Україною, була 41 країна. Підтримали її на сьогодні 73 країни-члени ООН. Вочевидь, сьогодні українська влада, дипломати і парламентарі мають зосередитись на роботі з 76 країнами, які утрималися при голосуванні. Це був розгляд резолюції в комітеті ООН, а орієнтовно 15 грудня резолюція буде розглядатися на Генеральній асамблеї ООН. Важливо, що Росія, яка блокує це питання, як тільки може, використовуючи своїх сателітів, недипломатичні методи, не має права через вето блокувати розгляд цієї резолюції. Для нас це буде дуже важливий розгляд”, - наголосила І.Геращенко.

З її слів, це важливий для України документ. "Адже вперше на рівні ООН визнається Росія, як країна-окупант, яка ”відтяпала” Крим, також засуджуються масові порушення прав людини на окупованій території. Ця резюція виступає на захист конституційних прав громадян України в Криму. Також в цьому документі велика увага приділяється негайному звільнення незаконно утримуваних осіб”, – зауважила політик.

“Країни, які голосували проти, як правило, не підтримують резолюції, що стосуються прав людини, але ж там були і відверті сателіти Кремля. Ми розуміємо особливі взаємини Казахстану, Вірменії і Білорусі з РФ. І з повагою ставимося до зовнішньої політики дружніх нам країн – Вірменії, Казахстану і Білорусі, але голосування саме цих країн найболючіше ранили Україну. Адже ми сьогодні боремося не лише за український суверенітет і незалежність, а за право усіх країн на пострадянському просторі самим визначати свою зовнішню політику. Білорусь взагалі намагалася зірвати розгляд цього питання. Ми розцінюємо таку білоруську позицію, як ніж у спину. І апелюємо до Мінська бути нейтральною країною, а не грати на одній із сторін”, - зауважила І.еращенко.

При цьому голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров підкреслив, що цей документ може бути покладений в основу усіх наших подальших дій на інших міжнародних майданчиках.

“Він посилює наші можливості і аргументи щодо продовження того рівня санкцій, які сьогодні діють проти Росії. Українська держава і наші партнери зробили ще один важливий крок у напрямку повернення наших територій і людей , - відзначив парламентар.