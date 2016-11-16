И.Геращенко: власть должна работать с 76 странами, которые воздержались по резолюции ООН по Крыму

"Все резолюции в ООН, касающиеся нарушения прав человека, проходят непросто. Поэтому важно, что среди соавторов резолюции, инициированной Украины, была 41 страна. Поддержали ее на сегодня 73 страны-члена ООН. Очевидно, сегодня украинская власть, дипломаты и парламентарии должны сосредоточиться на работе с 76 странами, которые воздержались при голосовании. Это было рассмотрение резолюции в комитете ООН, а ориентировочно 15 декабря резолюция будет рассматриваться на Генеральной ассамблее ООН. Важно, что Россия, которая блокирует этот вопрос, как может, используя своих сателлитов, недипломатичные методы, не имеет права из-за вето блокировать рассмотрение этой резолюции. Для нас это будет очень важное рассмотрение", - отметила И.Геращенко.

По ее словам, это важный для Украины документ. "Ведь впервые на уровне ООН признается Россия, как страна-оккупант, которая "оттяпала" Крым, также осуждаются массовые нарушения прав человека на оккупированной территории. Эта резюция выступает в защиту конституционных прав граждан Украины в Крыму. Также в этом документе большое внимание уделяется немедленному освобождению незаконно удерживаемых лиц", - отметила политик.

"Страны, которые голосовали против, как правило, не поддерживают резолюции, касающиеся прав человека, но там были и откровенные сателлиты Кремля. Мы понимаем особые отношения Казахстана, Армении и Беларуси с РФ. И с уважением относимся к внешней политике дружественных нам стран - Армении, Казахстану и Беларуси, но голосование именно этих стран больше всего ранили Украину. Ведь мы сегодня боремся не только за украинский суверенитет и независимость, а за право всех стран на постсоветском пространстве самим определять свою внешнюю политику. Беларусь вообще пыталась сорвать рассмотрение этого вопроса. Мы расцениваем такую ​​белорусскую позицию, как нож в спину. И апеллируем к Минску быть нейтральной страной, а не играть на одной из сторон", - отметила И.Геращенко.

При этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подчеркнул, что этот документ может быть положен в основу всех наших дальнейших действий на других международных площадках.

"Он усиливает наши возможности и аргументы о продлении того уровня санкций, которые сегодня действуют против России. Украинское государство и наши партнеры сделали еще один важный шаг в направлении возвращения наших территорий и людей, - отметил парламентарий.