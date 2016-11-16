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И.Геращенко: власть должна работать с 76 странами, которые воздержались по резолюции ООН по Крыму

И.Геращенко: власть должна работать с 76 странами, которые воздержались по резолюции ООН по Крыму

Киев • УНН

 • 13544 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украинская власть, дипломаты и парламентарии должны сосредоточиться на работе с 76 странами, которые воздержались при голосовании резолюции ООН по Крыму во время заседания третьего комитета Генассамблеи организации. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

"Все резолюции в ООН, касающиеся нарушения прав человека, проходят непросто. Поэтому важно, что среди соавторов резолюции, инициированной Украины, была 41 страна. Поддержали ее на сегодня 73 страны-члена ООН. Очевидно, сегодня украинская власть, дипломаты и парламентарии должны сосредоточиться на работе с 76 странами, которые воздержались при голосовании. Это было рассмотрение резолюции в комитете ООН, а ориентировочно 15 декабря резолюция будет рассматриваться на Генеральной ассамблее ООН. Важно, что Россия, которая блокирует этот вопрос, как может, используя своих сателлитов, недипломатичные методы, не имеет права из-за вето блокировать рассмотрение этой резолюции. Для нас это будет очень важное рассмотрение", - отметила И.Геращенко.

По ее словам, это важный для Украины документ. "Ведь впервые на уровне ООН признается Россия, как страна-оккупант, которая "оттяпала" Крым, также осуждаются массовые нарушения прав человека на оккупированной территории. Эта резюция выступает в защиту конституционных прав граждан Украины в Крыму. Также в этом документе большое внимание уделяется немедленному освобождению незаконно удерживаемых лиц", - отметила политик.

"Страны, которые голосовали против, как правило, не поддерживают резолюции, касающиеся прав человека, но там были и откровенные сателлиты Кремля. Мы понимаем особые отношения Казахстана, Армении и Беларуси с РФ. И с уважением относимся к внешней политике дружественных нам стран - Армении, Казахстану и Беларуси, но голосование именно этих стран больше всего ранили Украину. Ведь мы сегодня боремся не только за украинский суверенитет и независимость, а за право всех стран на постсоветском пространстве самим определять свою внешнюю политику. Беларусь вообще пыталась сорвать рассмотрение этого вопроса. Мы расцениваем такую ​​белорусскую позицию, как нож в спину. И апеллируем к Минску быть нейтральной страной, а не играть на одной из сторон", - отметила И.Геращенко.

При этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подчеркнул, что этот документ может быть положен в основу всех наших дальнейших действий на других международных площадках.

"Он усиливает наши возможности и аргументы о продлении того уровня санкций, которые сегодня действуют против России. Украинское государство и наши партнеры сделали еще один важный шаг в направлении возвращения наших территорий и людей, - отметил парламентарий.

Украинские Национальные Новости

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