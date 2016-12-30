І.Геращенко: Росія шантажує Україну бранцями, яких не відпускає попри домовленості
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Росія шантажує Україну бранцями, яких не відпускає попри домовленості, втім перемови щодо звільнення українських заручників мають тривати, і саме із країною-агресором, а не з ватажками бойовиків. Про це в ефірі “5 каналу” заявила перший заступник Голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, передає УНН.
“Питання заручників стало одним з найбільш емоційних, важких. Це та тема, той козир, який Москва тримає у себе в рукаві і намагається ним шантажувати Україну і світ, вимагаючи амністії. Рішення про те, кого звільнити, коли звільнити, як звільнити приймають не Ігорьок і Саша, а приймає саме Москва. Тому тут дуже важливо говорити саме із Москвою: шукати шлях, як вимагати від Москви звільнити наших бранців”, — сказала вона.