И. Геращенко: Россия шантажирует Украину пленниками, которых не отпускает несмотря на договоренности
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Россия шантажирует Украину пленниками, которых не отпускает несмотря на договоренности, впрочем переговоры по освобождению украинских заложников должны продолжаться, и именно со страной-агрессором, а не с главарями боевиков. Об этом в эфире "5 канала" заявила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает УНН.
"Вопрос заложников стал одним из самых эмоциональных, тяжелых. Это та тема, тот козырь, который Москва держит у себя в рукаве и пытается им шантажировать Украину и мир, требуя амнистии. Решение о том, кого освободить, когда освободить, как освободить принимают не Игорек и Саша, а принимает именно Москва. Поэтому здесь очень важно говорить именно с Москвой искать путь, как требовать от Москвы освободить наших пленников ", - сказала она.