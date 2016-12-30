И. Геращенко: Россия шантажирует Украину пленниками, которых не отпускает несмотря на договоренности

"Вопрос заложников стал одним из самых эмоциональных, тяжелых. Это та тема, тот козырь, который Москва держит у себя в рукаве и пытается им шантажировать Украину и мир, требуя амнистии. Решение о том, кого освободить, когда освободить, как освободить принимают не Игорек и Саша, а принимает именно Москва. Поэтому здесь очень важно говорить именно с Москвой искать путь, как требовать от Москвы освободить наших пленников ", - сказала она.