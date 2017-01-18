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І.Геращенко: майже 170 тис. українців отримали громадянство РФ за останні два роки

І.Геращенко: майже 170 тис. українців отримали громадянство РФ за останні два роки

Київ • УНН

 • 6819 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Майже 170 тис. українців отримали громадянство Російської Федерації в період з 2014 по 2016 рік. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає УНН.

“Разом з МЗС України нам таки вдалося дотиснути і отримати від РФ інформацію відносно тих громадян України, які набули громадянство РФ і статус біженців. Отже, згідно ноти МЗС РФ, в період з 2014 по 2016 рік громадянство Російської Федерації набуло майже 170 тисяч громадян України. Зокрема , в 2014 — 24141 особа, в 2015-67400, за 9 місяців 2016 — 75497”, — повідомила І.Геращенко.

Крім того, І.Геращенко зазначила, що РФ не надала інформаціі, скільки з цих громадян виїхали з окупованого Донбасу, й очевидно, що переважна більшість вказаних громадян - це паспортизація кримчан, яких масово роблять громадянами РФ.

"Тепер ми будемо вимагати інформації, скільки з цих нових громадян РФ - кримчан і скільки пенсіонерів", - додала вона.

Як повідомляв УНН, за три роки більше 6,6 тисяч росіян отримали українське громадянство.

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