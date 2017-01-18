И.Геращенко: почти 170 тыс. украинцев получили гражданство РФ за последние два года

"Вместе с МИД Украины нам таки удалось дожать и получить от РФ информацию относительно тех граждан Украины, которые получили гражданство РФ и статус беженцев. Итак, согласно ноты МИД РФ, в период с 2014 по 2016 год гражданство Российской Федерации получили почти 170 тысяч граждан Украины. В частности, в 2014 — 24141 лицо, в 2015 — 67400, за 9 месяцев 2016 — 75497", — сообщила И.Геращенко.

Кроме того, И.Геращенко отметила, что РФ не предоставила информации, сколько из этих граждан выехали с оккупированного Донбасса, и очевидно, что подавляющее большинство указанных граждан - это паспортизация крымчан, которых массово делают гражданами РФ.

"Теперь мы будем требовать информацию, сколько из этих новых граждан РФ - крымчан и сколько пенсионеров", - добавила она.

Как сообщал УНН, за три года более 6,6 тысяч оссиян получили украинское гражданство.