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И.Геращенко: почти 170 тыс. украинцев получили гражданство РФ за последние два года

И.Геращенко: почти 170 тыс. украинцев получили гражданство РФ за последние два года

Киев • УНН

 • 6819 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Почти 170 тыс. украинцев получили гражданство Российской Федерации в период с 2014 по 2016 год. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает УНН.

"Вместе с МИД Украины нам таки удалось дожать и получить от РФ информацию относительно тех граждан Украины, которые получили гражданство РФ и статус беженцев. Итак, согласно ноты МИД РФ, в период с 2014 по 2016 год гражданство Российской Федерации получили почти 170 тысяч граждан Украины. В частности, в 2014 — 24141 лицо, в 2015 — 67400, за 9 месяцев 2016 — 75497", — сообщила И.Геращенко.

Кроме того, И.Геращенко отметила, что РФ не предоставила информации, сколько из этих граждан выехали с оккупированного Донбасса, и очевидно, что подавляющее большинство указанных граждан - это паспортизация крымчан, которых массово делают гражданами РФ.

"Теперь мы будем требовать информацию, сколько из этих новых граждан РФ - крымчан и сколько пенсионеров", - добавила она.

Как сообщал УНН, за три года более 6,6 тысяч оссиян получили украинское гражданство.

Украинские Национальные Новости

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