Грозові дощі та до 29° тепла: синоптики дали прогноз на сьогодні
Київ • УНН
Короткочасні дощі та грози очікуються у південних, Вінницькій, Кіровоградській та більшості західних областей України 28 травня, тоді як на решті території країни буде сухо з температурою 12-17°C вночі та 24-29°C вдень, за винятком високогір'я Карпат, де температура буде нижчою.
Короткочасні дощі та грози очікуються сьогодні у південних, Вінницькій, Кіровоградській та у більшості західних областей України, тоді як на решті території країни буде сухо, з температурою від 12°C вночі до 29°C вдень, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 28 травня у південній частині, на Вінниччині та Кіровоградщині, вдень і у більшості західних областей місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.
Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с, в Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 12-17°; вдень 24-29°, на заході та півдні країни 21-26°; на високогір'ї Карпат вночі 7-12°, вдень 15-20°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°.