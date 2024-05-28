Грозовые дожди и до 29° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня

Кратковременные дожди и грозы ожидаются сегодня в южных, Винницкой, Кировоградской и в большинстве западных областей Украины, тогда как на остальной территории страны будет сухо, с температурой от 12°C ночью до 29°C днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 28 мая в южной части, в Винницкой и Кировоградской областях, днем и в большинстве западных областей местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17°; днем 24-29°, на западе и юге страны 21-26°; на высокогорье Карпат ночью 7-12°, днем 15-20°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°.