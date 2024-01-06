Голова НБУ розповів, до якого курсу варто готуватися українцям у 2024 році

Голова Національного банку Андрій Пишний розповів, до якого курсу українцям варто готуватися у цьому році, передає УНН із посиланням на "Ми - Україна".

За словами очільника НБУ, регулятор не дає прогнозів щодо курсу. Водночас він наголосив - Нацбанк робитиме усе можливе для курсової стабільності.

"Національний банк традиційно не дає прогнози щодо курсу, але декларує про те, що ми будемо ефективно забезпечувати наш мандат цінової стабільності і курсової стійкості", - зазначив Пишний.

Водночас він звернув увагу на те, що останнім часом гривневі активи стали значно привабливішими.

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"Національний банк зміг розпочати реалізацію стратегії переходу від фіксованого курсу до керованої гнучкості, тому що гривневі активи, ваша гривня стала привабливою і ви тепер вирішуєте - вам знімати гривню чи все ж таки розраховувати на 16% річних. Чи зняти гривню і купити долар, який насправді може коливатися в обидва боки - як ревальвувати, так і девальвувати. І ви вирішуєте для себе.

Це є насправді, в умовах війни, повернення до звичних ринкових умов, коли ви приймаєте свої фінансові рішення не однобоко під тиском тривоги, а маєте вибір, в основі якого лежить макрофінансова стабільність і курсова стійкість", - наголосив голова НБУ.