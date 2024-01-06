Глава НБУ рассказал, к какому курсу стоит готовиться украинцам в 2024 году

Глава Национального банка Андрей Пышный рассказал, к какому курсу украинцам стоит готовиться в этом году, передает УНН со ссылкой на "Мы - Украина".

По словам главы НБУ, регулятор не дает прогнозов относительно курса. В то же время он подчеркнул - Нацбанк будет делать все возможное для курсовой стабильности.

"Национальный банк традиционно не дает прогнозы по курсу, но декларирует о том, что мы будем эффективно обеспечивать наш мандат ценовой стабильности и курсовой устойчивости", - отметил Пышный.

В то же время он обратил внимание на то, что в последнее время гривневые активы стали значительно привлекательнее.

Национальный банк Украины ослабил валютные ограничения для бизнеса и физических лиц

"Национальный банк смог начать реализацию стратегии перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости, потому что гривневые активы, ваша гривна стала привлекательной и вы теперь решаете - вам снимать гривну или все же рассчитывать на 16% годовых. Или снять гривну и купить доллар, который на самом деле может колебаться в обе стороны - как ревальвировать, так и девальвировать. И вы решаете для себя.

Это на самом деле, в условиях войны, возвращение к привычным рыночным условиям, когда вы принимаете свои финансовые решения не однобоко под давлением тревоги, а имеете выбор, в основе которого лежит макрофинансовая стабильность и курсовая устойчивость", - подчеркнул глава НБУ.