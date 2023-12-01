Национальный банк Украины ослабил валютные ограничения для бизнеса и физических лиц

Национальный банк Украины принял постановление о смягчении валютных ограничений для бизнеса и граждан. О смягчении сообщили в Национальном банке Украины, передает УНН.

Национальный банк Украины продолжает смягчать валютные ограничения, учитывая потребности сохранения макрофинансовой стабильности, защиты международных резервов, обеспечения первоочередных потребностей обороны, экономики и граждан, а также предложения субъектов финансового рынка, обеспечивающих указанные первоочередные потребности. - сообщили в НБУ.

Детали

С первого декабря в Украине вступили в действие четыре изменения:

Отменены все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению. Это поможет минимизировать разницу между наличным и безналичным курсами.

Разрешено Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) переводить за границу средства для возмещения/компенсации расходов по договорам страхования и перестрахования, заключенным с иностранными страховыми (перестраховочными) компаниями, а также для оплаты расходов ЭКА, связанных с осуществлением таких операций. Это сделано, чтобы обеспечить возможности страхования рисков во время вооруженной агрессии РФ против Украины с целью обеспечения безопасности судоходства, содействия стабильности морских перевозок, обеспечения устойчивого экспорта украинской продукции через порты Украины.

Расширен перечень услуг, для оплаты которых разрешено осуществлять трансграничные переводы гражданам, включая участников боевых действий, которые в результате вооруженной агрессии России против Украины нуждаются в лечении или восстановлении здоровья за пределами Украины. В соответствующий перечень добавлены сопутствующие дополнительные услуги, связанные с процессом лечения или реабилитации в медицинских учреждениях иностранных государств, которые являются его неотъемлемой частью.

Разрешена оплата услуг, необходимых для создания надлежащих условий для обучения студентов за рубежом. В частности: оплату за проживание, получение визы на период обучения, трансферов от общежитий период обучения, трансферов от общежития до учебных офисов, питания, страхование, медицинских услуг в случае необходимости оказания неотложной медицинской помощи.

Указанные смягчения, а также другие уточняющие изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 30 ноября 2023 года № 155 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года № 18", которое вступало в силу с 01 декабря 2023 года.