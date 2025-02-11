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Глава МЗС України проведе важливі переговори з європейськими колегами у Парижі

Глава МЗС України проведе важливі переговори з європейськими колегами у Парижі

Київ • УНН

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Андрій Сибіга 12-13 лютого зустрінеться з главами МЗС семи європейських країн та представниками Єврокомісії. Обговорять міжнародну підтримку України, санкції проти РФ та питання безпеки в Європі.

Глава МЗС Андрій Сибіга 12-13 лютого відвідає Париж, де візьме участь у зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі, Сполученого Королівства та чільних представників Єврокомісії. Сторони обговорять міжнародну підтримку, санкції та обороноздатність. Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає УНН.

Ключовими темами переговорів стануть зміцнення міжнародної підтримки України у 2025 році, розширення санкційного тиску на росію, вироблення стратегічних механізмів для запобігання подальшій агресії з боку рф та забезпечення довгострокової безпеки в Європі 

- йдеться в повідомленні.

Також Сибіга проведе окремі двосторонні переговори із главою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро щодо подальшої політичної та безпекової взаємодії, зміцнення обороноздатності нашої держави та її подальшої інтеграції в ЄС і НАТО.

"Дипломати приділять увагу ключовій ролі Франції у формуванні спільної позиції міжнародних партнерів щодо довгострокової підтримки України та досягнення справедливого і сталого миру", - зазначили в МЗС.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський анонсував майбутні зустрічі з представниками США на різних рівнях. Серед ключових тем - посилення української ППО та потенційні контракти для зміцнення обороноздатності.

Павло Башинський

Павло Башинський

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