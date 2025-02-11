У Києві вже готові до зустрічей із представниками США - Зеленський
Київ • УНН
Володимир Зеленський анонсував майбутні зустрічі з представниками США на різних рівнях. Серед ключових тем - посилення української ППО та потенційні контракти для зміцнення обороноздатності.
Україна готова до зустрічей із представниками США. Найближчим часом мають пройти перемовини обох країн. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.
Вже готові до зустрічей із представниками Сполучених Штатів – найближчим часом перемовини. На багатьох рівнях
Він також наголосив, що Україна говоритиме цього і наступного тижня з партнерами щодо більших спроможностей української ППО.
Трамп підтвердив, що відправить міністра фінансів США в Україну11.02.25, 19:26 • 38576 переглядiв
Кожна можливість, яка є у світі, кожен потенційний контракт, який може зміцнити Україну, – на все це звертаємо увагу та максимально швидко ми працюємо
Нагадаємо
Дата зустрічі Зеленського з Трампом ще не визначена, але команди працюють над її встановленням. Український президент наголошує на важливості зустрічі з американським лідером перед його переговорами з путіним.