У Києві вже готові до зустрічей із представниками США - Зеленський

Україна готова до зустрічей із представниками США. Найближчим часом мають пройти перемовини обох країн. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Він також наголосив, що Україна говоритиме цього і наступного тижня з партнерами щодо більших спроможностей української ППО.

Трамп підтвердив, що відправить міністра фінансів США в Україну

Кожна можливість, яка є у світі, кожен потенційний контракт, який може зміцнити Україну, – на все це звертаємо увагу та максимально швидко ми працюємо