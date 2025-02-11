В Киеве уже готовы к встречам с представителями США - Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский анонсировал предстоящие встречи с представителями США на разных уровнях. Среди ключевых тем - усиление украинской ПВО и потенциальные контракты для укрепления обороноспособности.
Украина готова к встречам с представителями США. В ближайшее время должны пройти переговоры обеих стран. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Уже готовы к встречам с представителями Соединенных Штатов - в ближайшее время переговоры. На многих уровнях
Он также отметил, что Украина будет говорить на этой и следующей неделе с партнерами относительно больших возможностей украинской ПВО.
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Каждая возможность, которая есть в мире, каждый потенциальный контракт, который может укрепить Украину, - на все это обращаем внимание и максимально быстро мы работаем
Напомним
Дата встречи Зеленского с Трампом еще не определена, но команды работают над ее установлением. Украинский президент подчеркивает важность встречи с американским лидером перед его переговорами с путиным.