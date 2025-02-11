В Киеве уже готовы к встречам с представителями США - Зеленский

ukenru
Эксклюзив
Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан
15:29 • 59302 просмотра

Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали
15:18 • 70972 просмотра

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины
15:05 • 77187 просмотра

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины

Эксклюзив
Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины
14:52 • 77405 просмотра

Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины

В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами
14:35 • 70844 просмотра

В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами

Дроны рф в январе вызвали больше жертв в Украине среди гражданских, чем другое оружие - ООН
14:09 • 61516 просмотра

Дроны рф в январе вызвали больше жертв в Украине среди гражданских, чем другое оружие - ООН

Эксклюзив
Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды
11 февраля, 10:46 • 101920 просмотра

Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды

Эксклюзив
"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика
11 февраля, 08:06 • 109498 просмотра

"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть
11 февраля, 07:08 • 141321 просмотра

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь
11 февраля, 05:41 • 118119 просмотра

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Частный самолет из Вашингтона приземлился в москве: версию о связи с представителем Трампа Уиткоффом кремль не признает

Частный самолет из Вашингтона приземлился в москве: версию о связи с представителем Трампа Уиткоффом кремль не признает

11 февраля, 10:15 • 54770 просмотра
Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

13:02 • 104613 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

14:04 • 104783 просмотра
Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

14:24 • 89280 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

15:37 • 56951 просмотра
публикации
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

17:00 • 36506 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

15:37 • 56951 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

14:04 • 104783 просмотра
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

11 февраля, 07:08 • 141321 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 163782 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

15:01 • 45215 просмотра
Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

14:24 • 89404 просмотра
Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

13:02 • 104624 просмотра
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

11 февраля, 08:18 • 122460 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

11 февраля, 07:19 • 125052 просмотра
Актуальное
В Киеве уже готовы к встречам с представителями США - Зеленский

В Киеве уже готовы к встречам с представителями США - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 3248 просмотра

Read in English

Владимир Зеленский анонсировал предстоящие встречи с представителями США на разных уровнях. Среди ключевых тем - усиление украинской ПВО и потенциальные контракты для укрепления обороноспособности.

Украина готова к встречам с представителями США. В ближайшее время должны пройти переговоры обеих стран. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Уже готовы к встречам с представителями Соединенных Штатов - в ближайшее время переговоры. На многих уровнях 

- сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украина будет говорить на этой и следующей неделе с партнерами относительно больших возможностей украинской ПВО.

Трамп подтвердил, что отправит министра финансов США в Украину11.02.25, 19:26 • 11071 просмотр

Каждая возможность, которая есть в мире, каждый потенциальный контракт, который может укрепить Украину, - на все это обращаем внимание и максимально быстро мы работаем 

- добавил Зеленский.

Напомним

Дата встречи Зеленского с Трампом еще не определена, но команды работают над ее установлением. Украинский президент подчеркивает важность встречи с американским лидером перед его переговорами с путиным.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
ministerstvo-finansov-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство финансов Соединенных Штатов Америки
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы