Глава МИД Украины проведет важные переговоры с европейскими коллегами в Париже
Киев • УНН
Андрей Сибига 12-13 февраля встретится с главами МИД семи европейских стран и представителями Еврокомиссии. Обсудят международную поддержку Украины, санкции против РФ и вопросы безопасности в Европе.
Глава МИД Андрей Сибига 12-13 февраля посетит Париж, где примет участие во встрече руководителей внешнеполитических ведомств Франции, Германии, Испании, Италии, Польши, Соединенного Королевства и главных представителей Еврокомиссии. Стороны обсудят международную поддержку, санкции и обороноспособность. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает УНН.
Ключевыми темами переговоров станут укрепление международной поддержки Украины в 2025 году, расширение санкционного давления на Россию, выработка стратегических механизмов для предотвращения дальнейшей агрессии со стороны рф и обеспечения долгосрочной безопасности в Европе
Также Сибига проведет отдельные двусторонние переговоры с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро относительно дальнейшего политического и безопасностного взаимодействия, укрепления обороноспособности нашего государства и его дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО.
"Дипломаты уделят внимание ключевой роли Франции в формировании общей позиции международных партнеров по долгосрочной поддержке Украины и достижению справедливого и устойчивого мира", - отметили в МИД.
Напомним
Президент Владимир Зеленский анонсировал предстоящие встречи с представителями США на разных уровнях. Среди ключевых тем - усиление украинской ПВО и потенциальные контракты для укрепления обороноспособности.