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Глава МИД Украины проведет важные переговоры с европейскими коллегами в Париже

Глава МИД Украины проведет важные переговоры с европейскими коллегами в Париже

Киев  •  УНН

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Андрей Сибига 12-13 февраля встретится с главами МИД семи европейских стран и представителями Еврокомиссии. Обсудят международную поддержку Украины, санкции против РФ и вопросы безопасности в Европе.

Глава МИД Андрей Сибига 12-13 февраля посетит Париж, где примет участие во встрече руководителей внешнеполитических ведомств Франции, Германии, Испании, Италии, Польши, Соединенного Королевства и главных представителей Еврокомиссии. Стороны обсудят международную поддержку, санкции и обороноспособность. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает УНН.

Ключевыми темами переговоров станут укрепление международной поддержки Украины в 2025 году, расширение санкционного давления на Россию, выработка стратегических механизмов для предотвращения дальнейшей агрессии со стороны рф и обеспечения долгосрочной безопасности в Европе 

- говорится в сообщении.

Также Сибига проведет отдельные двусторонние переговоры с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро относительно дальнейшего политического и безопасностного взаимодействия, укрепления обороноспособности нашего государства и его дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО.

"Дипломаты уделят внимание ключевой роли Франции в формировании общей позиции международных партнеров по долгосрочной поддержке Украины и достижению справедливого и устойчивого мира", - отметили в МИД.

Напомним

Президент Владимир Зеленский анонсировал предстоящие встречи с представителями США на разных уровнях. Среди ключевых тем - усиление украинской ПВО и потенциальные контракты для укрепления обороноспособности.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика

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