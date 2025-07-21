Глава МЗС Франції заявив, що є готовність прискорити спільне виробництво зброї та безпілотників в Україні

Глава МЗС Франції Жан Ноель Барро зустрівся в Україні з представниками багатьох українських компаній, що свідчить про готовність обох сторін прискорити співпрацю та спільне виробництво зброї та безпілотників в Україні. Про це він повідомив під час прес-конференції у Києві, передає УНН.

Сьогодні я знову відвідав виробництво українських дронів та був уражений рівнем інновацій та технологічних розробок, досягнутих українськими виробниками. Саме тому французька сторона виявляє такий інтерес та готовність до співпраці з українськими виробниками дронів. Спілкування з керівниками деяких компаній показало, що і у зворотному напрямку є певний інтерес

Він зазначив, що минулого місяця велика французька компанія оголосила про намір розпочати співпрацю з українськими виробниками безпілотників.

Я приїхав до України та зустрівся з представниками багатьох українських компаній, провів близько 200 зустрічей, що свідчить про готовність обох сторін прискорити співпрацю та спільне виробництво зброї та безпілотників в Україні