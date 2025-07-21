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Глава МЗС Франції заявив, що є готовність прискорити спільне виробництво зброї та безпілотників в Україні

Київ • УНН

 • 626 перегляди

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро зустрівся з українськими компаніями для прискорення співпраці у виробництві зброї та безпілотників. Французькі компанії виявили готовність до спільного виробництва дронів в Україні.

Глава МЗС Франції заявив, що є готовність прискорити спільне виробництво зброї та безпілотників в Україні

Глава МЗС Франції Жан Ноель Барро зустрівся в Україні з представниками багатьох українських компаній, що свідчить про готовність обох сторін прискорити співпрацю та спільне виробництво зброї та безпілотників в Україні. Про це він повідомив під час прес-конференції у Києві, передає УНН.

Сьогодні я знову відвідав виробництво українських дронів та був уражений рівнем інновацій та технологічних розробок, досягнутих українськими виробниками. Саме тому французька сторона виявляє такий інтерес та готовність до співпраці з українськими виробниками дронів. Спілкування з керівниками деяких компаній показало, що і у зворотному напрямку є певний інтерес 

- сказав Барро.

Він зазначив, що минулого місяця велика французька компанія оголосила про намір розпочати співпрацю з українськими виробниками безпілотників.

Я приїхав до України та зустрівся з представниками багатьох українських компаній, провів близько 200 зустрічей, що свідчить про готовність обох сторін прискорити співпрацю та спільне виробництво зброї та безпілотників в Україні 

- заявив Барро.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро рішення французьких компаній розпочати виробництво дронів в Україні. Також сторони порушили тему оборонної допомоги Україні, зокрема посилення протиповітряної оборони.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітикаТехнології
Франція
Володимир Зеленський
Україна
Київ
Tesla
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