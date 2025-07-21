Глава МИД Франции заявил о готовности ускорить совместное производство оружия и беспилотников в Украине

Глава МИД Франции Жан Ноэль Барро встретился в Украине с представителями многих украинских компаний, что свидетельствует о готовности обеих сторон ускорить сотрудничество и совместное производство оружия и беспилотников в Украине. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Киеве, передает УНН.

Сегодня я снова посетил производство украинских дронов и был поражен уровнем инноваций и технологических разработок, достигнутых украинскими производителями. Именно поэтому французская сторона проявляет такой интерес и готовность к сотрудничеству с украинскими производителями дронов. Общение с руководителями некоторых компаний показало, что и в обратном направлении есть определенный интерес - сказал Барро.

Он отметил, что в прошлом месяце крупная французская компания объявила о намерении начать сотрудничество с украинскими производителями беспилотников.

Я приехал в Украину и встретился с представителями многих украинских компаний, провел около 200 встреч, что свидетельствует о готовности обеих сторон ускорить сотрудничество и совместное производство оружия и беспилотников в Украине - заявил Барро.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро решение французских компаний начать производство дронов в Украине. Также стороны затронули тему оборонной помощи Украине, в частности усиления противовоздушной обороны.