Highway to hell: ЗСУ розбили командний пункт одного з військових округів рф на київському напрямку

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На опублікованих кадрах демонструється, як українські артилеристи бомбардують командний пункт і пункт забезпечення 35-ої армії східного військового округу збройних сил російської федерації, які були розташовані на київському напрямку.

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Окремий загін спеціального призначення "Азов" оприлюднив відео знищення танку російських окупантів. На оприлюднених світлинах видно, як із палаючого танку вилазить військовий.

“Один орк врятувався втечею”, - зазначив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.