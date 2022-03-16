Highway to hell: ЗСУ розбили командний пункт одного з військових округів рф на київському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Збройні Сили України влаштували “highway to hell” командному пункту і пункту забезпечення 35-ої армії східного військового округу збройних сил російської федерації, що були розташовані на київському напрямку. Відео на своєму Facebook опублікував Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, пише УНН.
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На опублікованих кадрах демонструється, як українські артилеристи бомбардують командний пункт і пункт забезпечення 35-ої армії східного військового округу збройних сил російської федерації, які були розташовані на київському напрямку.
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