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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 57253 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 118128 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 183047 перегляди

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Highway to hell: ЗСУ розбили командний пункт одного з військових округів рф на київському напрямку

Highway to hell: ЗСУ розбили командний пункт одного з військових округів рф на київському напрямку

Київ • УНН

 • 194856 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Збройні Сили України влаштували “highway to hell” командному пункту і пункту забезпечення 35-ої армії східного військового округу збройних сил російської федерації, що були розташовані на київському напрямку. Відео на своєму Facebook опублікував Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, пише УНН.

Деталі

На опублікованих кадрах демонструється, як українські артилеристи бомбардують командний пункт і пункт забезпечення 35-ої армії східного військового округу збройних сил російської федерації, які були розташовані на київському напрямку.

Додамо

Окремий загін спеціального призначення "Азов" оприлюднив відео знищення танку російських окупантів. На оприлюднених світлинах видно, як із палаючого танку вилазить військовий.

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