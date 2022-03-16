Highway to hell: ВСУ разбили командный пункт одного из военных округов рф на киевском направлении

Детали

На опубликованных кадрах демонстрируется, как украинские артиллеристы бомбардируют командный пункт и пункт обеспечения 35-й армии восточного военного округа вооруженных сил российской федерации, которые были расположены на киевском направлении.

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Отдельный отряд специального назначения "Азов" обнародовал видео уничтожения танка российских оккупантов. На обнародованных фотографиях видно, как из горящего танка вылезает военный.

“Один орк спасся бегством”, - отметил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.