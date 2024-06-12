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Генштаб: сьогодні відбулося 40 бойових зіткнень, ворог здійснив понад 620 обстрілів позицій ЗСУ

Генштаб: сьогодні відбулося 40 бойових зіткнень, ворог здійснив понад 620 обстрілів позицій ЗСУ

Київ • УНН

 • 38950 перегляди

За минулу добу відбулося 40 бойових зіткнень, російсько-терористичні війська атакували Вовчанськ та Куп'янськ, але не змогли досягти значних успіхів, на Сіверському напрямку ситуація залишається напруженою, а на Краматорському напрямку противник втрачає позиції.

зс рф атакують Вовчанськ та Куп’янський напрямок, але ситуація контрольована, ворог зазнає невдачі. Ворог втрачає на Краматорському напрямку, також йдуть бої на Сіверському та Покровському напрямках, де наразі ситуація напружена.

Про це передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Вісімсот сорокова доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Сьогодні відбулося 40 бойових зіткнень. Окупанти здійснили один ракетний удар, п’ять авіаударів, скинувши вісім КАБів, та 623 обстріли позицій наших військ, крім того зс рф задіяли для ударів 68 дронів-камікадзе.

Загарбники намагаються атакувати наступні напрямки:

Вовчанськ: від початку доби в районі міста триває боєзіткнення. Ситуація контрольована.

Куп’янський напрямок - спроба агресора атакувати в районі Петропавлівки зазнала невдачі. Напружена ситуація біля М’ясожарівки, де наразі триває бій. Втрати ворога на Куп’янському напрямку склали: 86 осіб вбитими та пораненими, знищено сім автомобілів.

На Лиманському напрямку точаться бої в районах Дружелюбівки, Невського та Серебрянського лісництва. Ситуація під контролем Сил оборони. Ворог втратив 141 особу, один танк та два автомобілі.

На Сіверському напрямку напружена обстановка поблизу Спірного та Роздолівки, де від початку доби вже відбулося 11 боєзіткнень, з них два відбито без успіху для ворога, дев’ять - іще тривають.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог втратив 64 особи, з них 25 – безповоротно. Українські захисники знищили танк та три автомобілі, пошкодили дев’ять гармат та дві одиниці автотранспорту росіян.

На Покровському напрямку окупанти здійснюють спроби просунутись в районах Калинового, Новоолександрівки та Новопокровська. За сьогодні вже відбулося 10 атак наших позицій, три з яких успішно відбито. Бойові дії тривають. На Покровському напрямку ворог втратив 235 осіб. Знищено дві ББМ, три гармати та три автомобілі. Також пошкоджено одну бойову броньовану машину, п’ять гармат, два автомобілі та наземну станцію управління БпЛА.

зс рф тиснуть на Курахівському напрямку, в районах Красногорівки та Георгіївки. Ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку ворог двічі зазнав невдачі під час спроб витіснити українських захисників з позицій в районі Малої Токмачки. Втрат позицій не допущено.

Генштаб: на фронті відбулося 90 боєзіткнень. На Покровському ситуація надалі залишається найгарячішою11.06.24, 23:34 • 32570 переглядiв

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